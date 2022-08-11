Казань, 11 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. На территории Татарии из-за жары объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального управления Гидрометцентра, до 20 августа в республике сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Фёдор Васильев. Летний жаркий день. 1869

С 12 по 14 августа в Татарии на погоду по-прежнему будет влиять антициклон. Осадки маловероятны. По ночам воздух прогреется до +7…+13 градусов, на западе РТ — до +16 ˚С, днем ожидается около +30 ˚С.

В начале следующей недели, 15–16 августа, сухая погода с температурой воздуха в дневные часы до +25…+30 градусов сохранится.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 9 августа ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта действует на территории 31 лесничества.

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