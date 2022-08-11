Йошкар-Ола, 11 августа, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 11 августа выздоровели с начала пандемии 43 850 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM «Красная зона»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 120 случаев заражения коронавирусом, из них 28 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в ковид-стационары региона были госпитализированы три пациента, накануне в больницы не попали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 два человека.