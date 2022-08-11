Ярославский суд наказал перевозчика за высаженного в мороз ребенка
Рыбинск, Ярославская область, 11 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области суд наказал подмосковного перевозчика за высаженного в мороз ребенка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.
Само происшествие случилось вечером 6 декабря 2021 года. Несовершеннолетняя девочка около 19 часов возвращалась домой после занятий в художественной школе. Водитель рейсового автобуса отказался вести ребенка, потому что терминал безналичного расчета не работал, а наличных денег у школьницы не было.
Работу на маршруте осуществляла подмосковная компания «Автомиг». Количество жалоб к этому перевозчику из-за неработающих терминалов безналичного расчета велико и в Рыбинске, и в Ярославле. Но в данном случае был нарушен еще и федеральный закон, запрещающий высаживать несовершеннолетних, которые едут без сопровождения взрослых, из общественного транспорта. Суд в Рыбинске выслушал свидетельские показания ребенка.
На основании этих свидетельств суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней пассажирки. Сумма компенсации составила 15 тысяч рублей. В июле 2022 года решение Рыбинского городского суда вступило в законную силу.