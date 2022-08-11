Новосибирск, 11 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Последствия того, что Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма, едва ли будут слишком ощутимы. Такое мнение и высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Pixabay.com Флаг Латвии

«Экономические и политические последствия подобного (и достаточно предсказуемого с учётом поведения официальной Риги в последние годы) решения латвийских властей едва ли будут слишком ощутимы для России. Однако сам прецедент (ведущий к разрыву двухсторонних отношений) является неприятным, — считает Бирюков. — Всё будет зависеть от того, получат ли своё развитие «рижские инициативы». Сама Латвия де-факто ставит себя в сложнейшую ситуацию, учитывая состояние её экономики и социальной сферы, а перспективы дальнейших отношений страны с Россией откровенно размываются».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что латвийский сейм признал Россию государством, спонсирующим терроризм. Информация появилась на официальном сайте парламента Латвии.

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