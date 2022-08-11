Ижевск, 11 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели одного и травмировании другого мужчины, которые выполняли дорожные работы в Якшур-Бодьинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Полевая дорога в Удмуртии, где рабочих ударила молния

По данным проверки, 10 августа днем на полевой дороге в 5 км от деревни Малые Ошворцы при выполнении работ по устройству бетонных отливов обочины дороги в рабочих ударила молния. В результате 52-летний мужчина скончался на месте происшествия, его 45-летний коллега был госпитализирован. Третий рабочий не пострадал.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека пострадали из-за удара молнии у Белого дома в американской столице Вашингтоне. Их доставили в больницу в критическом состоянии. На фотографии, представленной службой спасения, видны кареты скорой помощи возле Белого дома и Лафайетт-парка.

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