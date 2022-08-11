Москва, 11 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 5 августа составил $574,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 29 июля международные резервы страны составляли $571,2 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $3,6 млрд, или на 0,6%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за июль международные резервы России сократились на $7,217 млрд, или на 1,2%.