Запорожье, Украина, 11 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В районе Запорожской АЭС в Энергодаре поднимаются клубы дыма, вероятно, начался пожар, сообщают 11 августа российские военкоры.

Запорожская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

Украинский «Энергоатом» уже успел заявить об обстреле станции и, как и прежде, обвинить в нем Россию.

Как сообщалось ранее, 10 августа ВСУ предприняли очередную попытку нанести удары по ЗАЭС, благодаря работе систем ПВО атака была отбита.