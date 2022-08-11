Париж, 11 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Воздушные силы Франции в тушении пожаров усилят два греческих «Canadairs» и два шведских «Air Tractor», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Дополнительные авиасредства должны прибыть во Францию ​​в течение дня из других европейских стран.

По нашей информации, среди них ожидаются, в частности, два греческих Canadair и два шведских «Air Tractor» — самолет, который может использоваться пожарными в качестве водного бомбардировщика.

Кроме того, на суше тушить пожары помогут 64 пожарных и 24 пожарные машины из Германии. Завтра, 12 августа, также прибудут из Польши 146 человек и 49 единиц техники. Австрия и Румыния также работают над отправкой дополнительных средств в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкие пожарные машины отправились на юг Франции, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

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