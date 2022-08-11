Москва, 11 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Два резидента Арктической зоны России (АЗРФ) на Чукотке к 2027 году увеличат объёмы добычи золота и серебра до 400 кг. Разработка недр на территориях Провиденского, Иультинского и Чаунского районов начнётся в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Дальнего Восток и Арктики.

fill Самородок золота

«До конца 2022 года новые резиденты оформят необходимые лицензии и разрешения. Геологоразведочные работы и разработка недр на территориях Провиденского, Иультинского и Чаунского районов начнутся в 2023 году. До 2027 года объемы добычи драгоценных металлов составят около 400 килограммов — от 16 до 50 килограммов в год будет добывать каждое предприятие. Для обеспечения работ компания «АрктикГеолДобыча» приобретет и модернизирует склад для оборудования. «Голдарктик» приобретет машины и оборудование, необходимые для реализации проекта, а также модернизирует склад их хранения», — сообщилСергей Колядко, директор ООО «УК ТОР «Чукотка».

Резидентами АЗРФ будет создано более 200 рабочих мест и вложат в общей сложности более 3 млрд рублей.

Резиденты всех преференциальных режимов на территории округа по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестировали в экономику региона 66,1 млрд рублей, создав более 2,2 тыс. рабочих мест. Количество резидентов достигло 86.

Напомним, в России реализуется целый комплекс мер поддержки бизнеса, главными из которых являются преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики — это территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона.

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Как сообщалоИА REGNUM, в сложившихся условиях у граждан РФ остаётся очень мало возможностей для сохранения денежных средств, поэтому спрос на золото будет расти. Об этом заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФАлександр Сафонов.

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