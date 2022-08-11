Чебоксары, 11 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Чувашии железнодорожный маршрут из Шумерли, который был отменён в 2013 году, вернули в 2022 году после жалобы горожан президенту России Владимиру Путину. Новый маршрут на железной дороге на этот раз связал три региона, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Железная дорога

«Фронтовики» отмечают, что с проблемой отсутствия пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом жители Шумерли обратились на «Прямую линию с Владимиром Путиным» в июне 2021 года. Речь идёт о закрытом в 2013 году маршруте Канаш — Шумерля — Сергач.

В штабе ОНФ отмечают, что изначально минтранс Чувашии отказался от возобновления маршрута, ссылаясь на низкий спрос населения. Однако у шумерлинцев на этот счёт было иное мнение.

В июле 2022 года «фронтовики» вновь подняли эту проблему перед руководством республики, после чего вопрос организации движения пригородных поездов был проработан повторно и решился положительно. Отмечается, что с 4 августа беспересадочный электропоезд связал три региона — Татарию, Чувашию и Нижегородскую область.

«Теперь жители Шумерли приобрели возможность быстро и комфортно доехать до необходимых пунктов. Кроме того, появление этого маршрута, конечно, положительно скажется на развитии межрегионального туризма», — уверен активист регионального отделения ОНФ в Чувашии Валерий Павлов .

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии в закрытом режиме чиновники представили чиновникам проект новой системы организации транспортного планирования в Чебоксарской агломерации. Одно из предлагаемых ключевых изменений — замена всех пассажирских автобусов на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск троллейбусными перевозками.