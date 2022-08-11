Вашингтон, 11 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Автор романа «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал, что практически не участвовал в работе над последними сезонами экранизации его произведения — сериала «Игра престолов». Об этом он сообщил в интервью изданию The New York Times.

Gage Skidmore Джордж Мартин

«К пятом и шестому сезонам и, в особенности, к седьмому и восьмому я был практически за бортом», — признался писатель. Однако с вопросом, почему так получилось, он предложил обратиться к создателям шоу Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу: «Я не знаю — вы должны спросить Дэна и Дэвида».

Ранее Джордж Мартин не смог присутствовать на премьере шоу «Дом дракона», спин-оффе Игры престолов. Автор заразился коронавирусом.