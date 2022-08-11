Москва, 11 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Сторонники партии «Единая Россия» займутся восстановлением Дома культуры глухих в ЛНР.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Юрий Альберт. Для глухонемых

Такое решение было принято в ходе первого заседания рабочей группы по вопросам сотрудничества с Луганской Народной республикой.

Открыла заседание заместитель пред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

Парламентарий подчеркнула, что жители ЛНР проявляют все больший интерес к партии и к институту сторонников.

«Люди видят, как мы помогаем и хотят делать это вместе с нами. Более 1300 заявлений на вступление в ряды сторонников подано жителями ЛНР, имеющими российское гражданство», — отметила Ольга Занко.

В связи с этим было принято решение создать Рабочую группу при Центральном совете Сторонников по вопросам сотрудничества с ЛНР. В ее задачи входит: оказание помощи людям, проведение гуманитарных миссий, работа со Сторонниками партии в ЛНР, поддержка общественных инициатив и помощь в сотрудничестве с российскими партнерами.

В рабочую группу вошли общественные организации, экспертное сообщество, юристы из ЛНР и России.

«Когда посещала Луганск, увидела здание Дома культуры глухих ЛНР. Оно пострадало при обстрелах ВСУ в 2014 году. На проблему инвалидов по слуху обратило наше внимание Всероссийское общество глухих. Сегодня объявляем сбор строительных материалов и техники для ремонта и работы Дома культуры глухих. Уже откликнулись наши сторонники из Тюменской области, Чеченской Республики и Санкт-Петербурга. Они готовы закрыть все потребности в ноутбуках, принтерах и другой необходимой технике», — рассказала Ольга Занко.

«Для нас очень важно, чтобы все инвалиды по слуху могли получать образование, социальную помощь, творческое развитие. И от нас зависит сейчас судьба Дома культуры глухих в Луганске. Взрослые и дети с нарушениями слуха смогут там заниматься творчеством, любимым делом и быть интегрированными в общество», — подчеркнул президент «Всероссийского общества глухих» Станислав Иванов.

Сбор гуманитарной помощи проходит на базе Региональных исполнительных комитетов партии «Единая Россия».