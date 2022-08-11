Сторонники ЕР займутся восстановлением Дома культуры глухих в ЛНР
Москва, 11 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Сторонники партии «Единая Россия» займутся восстановлением Дома культуры глухих в ЛНР.
Такое решение было принято в ходе первого заседания рабочей группы по вопросам сотрудничества с Луганской Народной республикой.
Открыла заседание заместитель пред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
Парламентарий подчеркнула, что жители ЛНР проявляют все больший интерес к партии и к институту сторонников.
В связи с этим было принято решение создать Рабочую группу при Центральном совете Сторонников по вопросам сотрудничества с ЛНР. В ее задачи входит: оказание помощи людям, проведение гуманитарных миссий, работа со Сторонниками партии в ЛНР, поддержка общественных инициатив и помощь в сотрудничестве с российскими партнерами.
В рабочую группу вошли общественные организации, экспертное сообщество, юристы из ЛНР и России.
«Для нас очень важно, чтобы все инвалиды по слуху могли получать образование, социальную помощь, творческое развитие. И от нас зависит сейчас судьба Дома культуры глухих в Луганске. Взрослые и дети с нарушениями слуха смогут там заниматься творчеством, любимым делом и быть интегрированными в общество», — подчеркнул президент «Всероссийского общества глухих» Станислав Иванов.
Сбор гуманитарной помощи проходит на базе Региональных исполнительных комитетов партии «Единая Россия».