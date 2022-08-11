Пермь, 11 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Перми задержана группа мужчин. Их подозревают в организации незаконного игорного бизнеса, сообщили 11 августа в СУ СКР по Пермскому краю.

perm. sledcom.ru Арендованное для проведения азартных игр помещение

По данным следствия, с августа 2021 года на территории Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми арендовались помещения для азартных игр. Деятельность была завуалирована под благотворительную. Предварительная сумма извлеченного преступного дохода составила не менее 2,6 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере»). В настоящее время следствием рассматривается вопрос о квалификации действий подозреваемых, в том числе за создание преступного сообщества в соответствии со ст. 210 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю, в ходе обысков в арендуемых помещениях игровых клубов и по месту жительства фигурантов изъято и осмотрено около 90 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, рукописные записи, банковские карты, денежные средства в сумме в сумме 400 тысяч рублей и 4,2 тыс. евро, средства связи и документация.

В настоящее время оперативники проверяют 25 человек на причастность к противоправной деятельности. Пять человек допрошены следователями в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.