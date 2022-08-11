Астрахань, , 16:12 — REGNUM В Астраханской области 11 августа выявлены 140 пациентов с коронавирусом — на 13 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 35 человек. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 418 положительных результатов исследования.

115 тыс. 792 человека выписаны после курса лечения, в том числе 90 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 32 человека. Подтвержден один новый летальный случай.