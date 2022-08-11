Астрахань, 11 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Астраханской области 11 августа выявлены 140 пациентов с коронавирусом — на 13 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 35 человек. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 418 положительных результатов исследования.

115 тыс. 792 человека выписаны после курса лечения, в том числе 90 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 32 человека. Подтвержден один новый летальный случай.