Москва, 11 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Российская певица Ханна (Анна Иванова) попала в больницу. Об этом она сообщила в историях на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 11 августа.

Василий Иванов ИА REGNUM Ханна

По словам артистки, причиной её госпитализации стало переутомление. В настоящий момент она находится в одной из московских больниц, куда её доставили в сопровождении супруга.

Ранее Ханна сообщила о планах выпустить новый альбом в 2022 году. Предстоящая пластинка станет вторым полноформатным релизом в карьере певицы.