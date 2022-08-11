Курск, 11 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11 августа выявлено 104 случая заражения коронавирусной инфекцией — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 121 тыс. 288 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 118 тыс. 153 пациента, в том числе 103 — за последние сутки.

Всего скончался 2501 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.