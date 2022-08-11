Кисловодск, Ставропольский край, , 16:07 — REGNUM Один из наиболее популярных российских курортов — Кисловодск станет доступнее для жителей Татарии. Между Казанью и Кисловодском запустят дополнительный прямой поезд. Первый рейс по маршруту состоится 25 августа, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Кисловодск Кривошеина Мария

По его словам, запуск поезда в конце летнего сезона обусловлен популярностью отдыха на Кавминводах у жителей регионов России, в том числе Татарии. В сентябре отдых в Кисловодске становится дешевле примерно на 17%, а погода при этом вполне благоприятная, без летней жары, отметили в администрации.

«Дополнительный рейс запустят в связи с выросшим спросом на отдых в Кисловодске в сентябре. В это время в городе устанавливается максимально комфортная погода. Россияне едут в санатории по двух- и трехнедельным путевкам, а также на более короткое время ради событийного туризма», — заявил Моисеев, отметив при этом, что осенью в городе планируется проведение большого числа фестивалей.

Время в поездке из Кисловодска до Казани составит менее суток. Из столицы Татарии поезд отправится 25 августа в 17:02, прибытие в Кисловодск ожидается в 13:28 следующего дня. По обратному маршруту поезд выедет из Кисловодска 27 августа в 22:01.

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