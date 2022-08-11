Чебоксары, , 16:06 — REGNUM В Чебоксарах планируется провести мероприятия в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России на Украине. Примечательно, что власти предложили присоединиться к ним членов КПРФ, которые подавали заявку о проведении в тот же день мероприятия аналогичной тематики, а до этого просили разрешить митинг против жилищных застроек на ряде территорий, сообщил ИА REGNUM лидер чувашского отделения КПРФ, депутат Госсовета Александр Андреев.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Коммунисты подали уведомление о проведении в полдень 14 августа публичного мероприятия в поддержку «военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины». В качестве места проведения предложен мемориальный комплекс «Победа».

«Согласно плану работ структурных подразделений администрации города Чебоксары, информируем вас, что на территории города Чебоксары 14.08.2022 планируется проведение мероприятий в поддержку военнослужащих Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на Украине. Предлагаем принять участие в их проведении», — говорится в ответном письме за подписью замглавы администрации чувашской столицы Андрея Петрова.

Депутат Александр Андреев заверил, что «обязательно примет участие» и высказал мнение, что в Чувашии — «очень интересные чиновники».

«15 июля КПРФ подала уведомление о проведении митинга, на котором мы планировали обсудить застройку дубравы в Юго-Западном микрорайоне, участка возле мемориального комплекса «Победа», строительство общежитий в микрорайоне Университет. Нам отказали, сославшись на режим повышенной готовности. 3 августа мы подали уведомление о проведении митинга в поддержку наших военнослужащих, участвующих в спецоперации. Получаем ответ, что администрация города Чебоксары сама планирует проведение мероприятий в поддержку военнослужащих», — написал парламентарий.

Читайте также: На лесном участке в Чебоксарах могут увеличить этажность жилищных высоток

А также: Застройка по Путину? Чебоксарцы против «общаг» — небоскрёбов и иностранцев

Как сообщало ИА REGNUM , в феврале 2022 года Россия признала ЛНР и ДНР, начав по их просьбе специальную военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевских властей. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, заявив, что РФ не намерена оккупировать территорию страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии поддержал застройку леса в Юго-Западном районе Чебоксар