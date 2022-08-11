Вена, , 16:05 — REGNUM Ранее сделанный прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти, газового конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей) в России в 2022 году ОПЕК вновь пересмотрела. Теперь в организации полагают, что этот показатель вырастет на 80 тысяч баррелей в сутки. Такие данные содержаться в августовском докладе Организации стран — экспортеров нефти.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,25 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой в прошлом месяце из-за более высокого производства в последние пару месяцев», — говорится в документе.

Как ожидается, добыча жидких углеводородов в России в 2022 году вырастет в среднем до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

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При этом прогнозируется, что в 2023 году добыча жидких углеводородов в России сократится на 0,4 млн баррелей в сутки и составит в среднем 10,5 млн баррелей в сутки. В ОПЕК отметили, что прогноз добычи российской нефти характеризуется высокой степенью неопределённости.

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