Челябинск, 11 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Челябинске нашли новых родителей младенцу, найденному случайным прохожим на теплотрассе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного минсоцотношений.

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«Усыновить ребёнка планирует семейная пара. Новые родители уже забрали малыша домой», — говорится в сообщении.

Мальчику идёт третий месяц. Он активный, хорошо есть и активно набирает в весе. Будущие приёмные родители уже оформили предварительную опеку. Затем они они планируют усыновить ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, младенца в начале июля оставили на теплотрассе в Ленинском районе. Его случайно обнаружил прохожий, услышал плач. Биологические родители пока не установлены.