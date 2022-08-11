Краснодар, 11 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае аграрии собрали рекордный урожай рапса. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 11 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Пчела на цветке рапса

«В 2022 году урожай озимого рапса превысил 285 тыс. тонн — исторический рекорд наших аграриев. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Самые большие объемы собрали в Белоглинском, Ленинградском, Новопокровском, Отрадненском и Лабинском районах», — уточнил заместитель главы Кубани Андрей Коробка.

Средняя урожайность этой культуры достигла 34,7 центнера с одного гектара.

За последние три года площадь сева озимого рапса на Кубани выросла вдвое — с 38,8 тыс. гектаров до 82,3 тыс. гектаров.