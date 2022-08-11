Саратов, , 16:05 — REGNUM Саратовская кадетская школа-интернат №2 им. Героя Советского союза В. В. Талалихина станет площадкой для проведения Всероссийского форума пограничников России-2022. Мероприятие состоится 12–14 августа, сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

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В форуме примут участие порядка 500 человек (студенты, волонтеры, представители общественных организаций) из 30 регионов России.

В парке Победы 13 августа организуют спортивные состязания участников форума, а затем фестиваль патриотической песни под открытым небом.

Руководитель проекта «Юные друзья пограничников — Бабушкинцы» Мария Гайдаенко рассказазала, что форум уже провели в Башкирии, Татарии и Чувашии.

ИА REGNUM напоминает, президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ. Статус может быть предоставлен пограничникам, отразившим нападение боевиков в период до принятия документа, начиная с 24 февраля.

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