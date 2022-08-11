Йошкар-Ола, 11 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Марий Эл занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по показателю количества туристов на одного жителя республики. В регионе разработано около 270 туристических маршрутов, которые включают около 1 тыс. объектов культурного наследия, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

ИА REGNUM Шереметевский замок

Он попросил главу государства обратить внимание на один объект.

«У нас в небольшом посёлке в районе находится уникальный объект культуры. Я там был не раз, когда я туда приехал в первый раз, я заболел этим объектом — это замок Шереметевых», — рассказал врио главы республики.

На берегу реки стоит красивейший замок уровня Царицыно, уровня Архангельского.

«Там даже стиль такой: замок, идут дорожки, только, допустим, если в Архангельском лесополоса, то там берег Волги — красотища нереальная. Он работает как туристический центр, в среднем 26 тыс. человек туда приезжают ежегодно», — уточнил Зайцев и добавил, что замок Шереметевых входит в топ-5 интересных замков России, а также в топ-10 красивых замков.

«Мы своими силами не потянем. Мы подсчитали, у нас нет даже проекта, потому что проект делать сложно, это очень дорого, мы где-то в 2 млрд оцениваем. Но это будет жемчужина не просто Поволжья, а жемчужина России. Таких замков, думаю, по пальцам одной руки пересчитать», — уверен врио главы Марий Эл.

В этой связи Зайцев не стал приглашать президента оценить качество строительства дорог, а пригласил Путина «просто посмотреть замок, посмотреть наш красивый город».

Также для развития туризма, по мнению Зайцева, необходима модернизация аэропортовой инфраструктуры, в частности, взлетно-посадочной полосы.

«Полоса входит в программы Минтранса, транспортные программы модернизации аэропортовой структуры, но ориентировочно стоит 4 млрд. Занимается Минтранс, не мы. Но, Владимир Владимирович, я волнуюсь — чтобы наш объект всё-таки остался там. Мало ли, секвестируют, ещё что-то, нам это необходимо как воздух. Мы развиваем туризм, я, ещё раз повторю, инвесторов привлекаю. Нужна полоса. 4 млрд. Без неё никак», — сказал Зайцев и попросил, чтобы реконструкцию ВПП Йошкар-Олы не исключали из программы Минтранса России.

Президент заверил, что все присланные регионом бумаги будут расписаны в правительство России и порекомендовал врио главы Марий Эл поработать с коллегами в Москве.

Также Путин пожелал руководителю республики удачи и всего хорошего.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Марий Эл по Волге можно добраться на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» из Нижегородской области. Один маршрут — в Козьмодемьянск.

В Юрино, где и расположен замок Шереметева, организован экскурсионный маршрут. В стоимость билета, кроме проезда, включена интерактивная встреча в Юрино, посещение Шереметевского замка, экскурсия по усадьбе и в храм Архангела Михаила.

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