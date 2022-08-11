Москва, , 16:08 — REGNUM Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил лишить критикующих армию России артистов возможности играть военнослужащих в кино. Об этом 11 августа сообщило издание «Газета.ru».

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Люди, которые исполняют роль советских военнослужащих, должны нести некую моральную ответственность за это. Необходимо уважать собственную армию и тех персонажей, которых ты изображаешь. Не должно так быть, что я артист, мне платят, и я играю», — признался Прилепин. Он также в негативном ключе упомянул актёров Евгения Цыганова и Артура Смольянинова, которые сыграли военнослужащих в кино, а позднее выступили с критикой спецоперации на Украине.

Ранее Захар Прилепин рассказал о новом шоу Ивана Урганта. По словам писателя, известный шоумен в настоящий момент снимает в Москве авторскую интернет-передачу.

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