Москва, 11 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил лишить критикующих армию России артистов возможности играть военнослужащих в кино. Об этом 11 августа сообщило издание «Газета.ru».

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Люди, которые исполняют роль советских военнослужащих, должны нести некую моральную ответственность за это. Необходимо уважать собственную армию и тех персонажей, которых ты изображаешь. Не должно так быть, что я артист, мне платят, и я играю», — признался Прилепин. Он также в негативном ключе упомянул актёров Евгения Цыганова и Артура Смольянинова, которые сыграли военнослужащих в кино, а позднее выступили с критикой спецоперации на Украине.

Ранее Захар Прилепин рассказал о новом шоу Ивана Урганта. По словам писателя, известный шоумен в настоящий момент снимает в Москве авторскую интернет-передачу.