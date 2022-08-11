11 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда, который внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Елизавета Коробова, , 16:48 — REGNUM Решение депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внести в Государственную думу законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) практически в два раза стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предложить — не значит сделать», — отметила Галина П.

Множество пользователей высказало сомнение по поводу того, что Госдума примет такой законопроект.

«Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — поделился своим мнением Роман К.

«Вот когда наши власти действительно пойдут на такой радикальный шаг, вот только тогда я удивлюсь. А разговоры болтать каждый горазд», — считает Михаил В.

Отдельные комментаторы не уверены, что этот законопроект даже будет как-то серьёзно обсуждаться.

«Всё ясно. Если этот законопроект от ЛДПР, то он даже не дойдет до рассмотрения в Госдуму. Его в комитетах и в Минфине разорвут, как тузик грелку», — убеждён Андрей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что повышение МРОТ в два раза не избавит большинство российских граждан от головной боли по поводу того, где перехватить денег до зарплаты.

«И что тогда получится, уборщица будет получать МРОТ, т.е. 30 тыс. рублей, а я с высшим образованием 35 тысяч? Гениально!» — написала Екатерина Л.

«Не получится ли так, что, повышая МРОТ, все остальные зарплаты останутся на месте? Маловероятно, что такое решение примут, да и оно не особо-таки полезное будет. Хотя кому-то действительно будет прибавка серьёзная», — предполагает Екатерина Л.

Государственная Дума РФ Duma.gov.ru

Часть людей беспокоится, что из-за резкого роста МРОТ могут взлететь цены и на социально значимые продукты в магазинах.

«Вырастет МРОТ — вырастут и цены. Плавали, знаем. Однако депутат верно заметил, что российский МРОТ серьёзно отстаёт от многих других стран, так что увеличить его всё равно нужно. Хватит унижений», — призывает Алексей А.

Ряд пользователей указывает на то, что слишком высокий МРОТ может привести к росту безработицы и уходу работодателей в серую зону.

«Если повысят так сильно МРОТ, то большинство работодателей просто будет увольнять таких сотрудников. Им будет не с руки иметь на балансе уборщицу с зарплатой в 30 тысяч рублей. Либо же все будут уходить в серую зону, платя все те же, к примеру, 15 тысяч, но уже мимо всех налогов и отчислений в социальные фонды», — указывает Артём С.

Нашлись и те, кто уверен, что без кардинальной перемены в экономике страны невозможно будет добиться таких позитивных изменений для народа.

«Чтобы МРОТ два раза поднять, нужно сначала спрос и производство наладить. Популисты предложили — а на деле это невозможно сделать по чисто экономическим факторам. Пока в стране не будет отрегулирована экономика, все мы будем топтаться на месте», — считает Андрей К.

Напомним, 11 августа депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда. Парламентарии фактически предлагают на уровне федерального закона зафиксировать МРОТ на уровне 30 тыс. рублей, подняв его практически в два раза с нынешних 15 279 рублей.