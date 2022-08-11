Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе не считает проблемой рост потока российских граждан, приезжающих в Грузию. Об этом он 11 августа заявил пред представителями СМИ.

Один из журналистов спросил, что собираются делать грузинские власти на фоне того, что в Евросоюзе обсуждают запрет виз в Шенгенскую зону для граждан РФ. Каладзе отметил, что Тбилиси выбрал другую политику.

«Мы не раз заявляли, что Грузия не начинает войну и не ввязывается в нее. В Грузии не будет «второго фронта». Грузия не присоединяется к санкциям», — сказал мэр столицы.

Он добавил, что в Грузии будут исполнять санкции, наложенные в других странах на российские компании. При этом будет соблюдаться грузинское законодательство.

Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за ряд экономических ограничений для них. При этом ранее в Нацбанке Грузии заявили, что высокий рост ВВП в стране во многом связан с переездом в страну большого числа жителей РФ.

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