Курган, , 15:58 — REGNUM В Курганской области за сутки на 11 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлению выписали 63 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлены на 11 августа 42 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 11 августа выявлено 105 939 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 294 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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