Курган, 11 августа 2022, 15:58 — REGNUM В Курганской области за сутки на 11 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлению выписали 63 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлены на 11 августа 42 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 11 августа выявлено 105 939 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 294 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).
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