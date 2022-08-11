Москва, , 15:58 — REGNUM Половина личного состава 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ уничтожены в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил 11 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель российского оборонного ведомства заявил, что украинские боевики были уничтожены во время активного наступления союзных сил на Артёмовском и Авдеевском направлениях в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовске.

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