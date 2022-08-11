Москва, 11 августа 2022, 15:58 — REGNUM Половина личного состава 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ уничтожены в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил 11 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Представитель российского оборонного ведомства заявил, что украинские боевики были уничтожены во время активного наступления союзных сил на Артёмовском и Авдеевском направлениях в ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовске.
Читайте ранее в этом сюжете: Укрепрайон в Авдеевке может быть взят в августе — военкор