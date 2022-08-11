Москва, 11 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Половина личного состава 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ уничтожены в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил 11 августа журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Представитель российского оборонного ведомства заявил, что украинские боевики были уничтожены во время активного наступления союзных сил на Артёмовском и Авдеевском направлениях в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что подразделения союзных сил закрепились в городе Артёмовске.