Москва, 11 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В июле 2022 года состоялось третье заседание постоянной российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в Арктике. Мероприятие прошло в рамках подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству группой подготовки регулярных встреч глав правительств России и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Роснедр, отметив доклад заместителя генерального директора Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В докладе отмечались основные итоги российско-китайского семинара по геологическому строению Евразийского бассейна и хребта Гаккеля в Северном Ледовитом океане, который проходил в режиме ВКС 21 июня 2022 г., результатом которого станет подписание Меморандума о взаимопонимании», — указано в сообщении.

Стороны отметили важность организации совместной работы по созданию концепции геологического формирования Арктического региона. Российская сторона предлагает продолжить взаимодействие и консультации Роснедр совместно со Вторым институтом океанографии Министерства природных ресурсов КНР по разработке концепции.

В заседании принимали участие более 50 специалистов, среди которых директор департамента Евразии Минкоммерции Китая Ван Кайсюань, представители Минвостокразвития РФ, Минприроды РФ, министерства природных ресурсов Китая, «Росатома», Даляньского морского университета (Китай) и др.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что академик Китайского института океанографииЛи Цзябяо во время Российско-Китайского семинара по вопросам изучения Евразийского бассейна и хребта Гаккеля предложил создать совместный исследовательский центр по изучению морского дна Арктики.

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