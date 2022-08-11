Москва, , 15:55 — REGNUM На развитии российской интернет-торговли скажется переход многих граждан к сберегательной модели поведения и сокращение покупок непродовольственных товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«На развитии интернет-торговли скажется уровень доходов жителей РФ, которые могут перейти к сберегательной стратегии потребления, уменьшить объем покупок непродовольственных товаров и снизить покупки на сайтах с платной доставкой, выбирать товары с учетом скидок в торговых сетях и так далее. Тем не менее развитие российской интернет-торговли продолжится — это сложившийся тренд, учитывающий потребности активной части населения», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ может упасть спрос на бытовую технику.

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