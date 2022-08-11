Москва, , 16:01 — REGNUM Надежда на то, что здравый смысл удержит страны ЕС от запрета шенгенских виз для российских граждан, ещё остаётся. Об этом постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 11 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Шенгенская виза Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Я всё-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах ЕС, который не позволит этой идее широко развиться», — сказал дипломат.

По словам Чижова, в противном случае придётся наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира, ведь именно так надо будет трактовать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германское правительство вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Такая мера предложена в рамках очередного пакета санкций. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что границы страны закроются для российских граждан с шенгенскими визами, выданными Таллином.

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