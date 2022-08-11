Москва, 11 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Надежда на то, что здравый смысл удержит страны ЕС от запрета шенгенских виз для российских граждан, ещё остаётся. Об этом постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 11 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

«Я всё-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах ЕС, который не позволит этой идее широко развиться», — сказал дипломат.

По словам Чижова, в противном случае придётся наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира, ведь именно так надо будет трактовать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германское правительство вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Такая мера предложена в рамках очередного пакета санкций. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что границы страны закроются для российских граждан с шенгенскими визами, выданными Таллином.

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