Донецк, 11 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 15:20 (совпадает с мск) 11 августа. Огонь вёлся со стороны населённого пункта Красногоровка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению […] населённого пункта Александровка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные формирования Украины обстреляли Горловку. За три минуты было совершено два обстрела. Под огнём оказались Калининский и Никитовский районы города, по которым было выпущено в общей сложности девять снарядов.