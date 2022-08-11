Оренбург, 11 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Оренбург осуществил закупку партии автобусов. До середины ноября 66 единиц транспорта поступят в город, сообщили 11 августа в пресс-службе мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга Автобусы, которые поступят в Оренбург

По словам первого замглавы муниципалитета Алексея Кудинова, новые автобусы ЛиАЗ-5292 повышенной комфортности оснащены системой кондиционирования и обогрева. В рамках конкурса удалось сэкономить свыше 100 млн рублей. На них закуплены дополнительно автобусы. Общая стоимость автобусов составила 990 млн рублей. Поставку будет осуществлять нижегородская компания.

В комментариях горожане отмечают, что сейчас в Оренбурге стоит сильная жара, однако в автобусах кондиционеры не включают. Передвижение в муниципальном транспорте люди сравнивают с баней. Также оренбуржцы обратили внимание, что ранее хвалили автобусы, курсирующие по маршрутам № 40 и 52. Однако они оказались тесными.