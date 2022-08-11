Москва, , 15:54 — REGNUM Во втором полугодии 2022 года в РФ может снизиться спрос на бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«Статистика Ассоциации компаний интернет-торговли показывает, что в первом полугодии 2022 года более 75% покупок приходилось на несколько категорий товаров, а на первом месте была мелкая бытовая техника. При этом почти 96% продаж пришлось на российские интернет-магазины, — сказал Цыганов. — Рост рынка во многом связан с закупками весной 2022 года, когда жители РФ старались реализовать отложенные покупки и даже впрок с расчетом на будущее использование, опасаясь ухода привычных брендов и появления дефицита».

Цыганов предположил, что во втором полугодии спрос на бытовую технику снизится, скажется насыщение первого полугодия, а также выжидательная позиция российских покупателей в отношении новых брендов, которым еще надо завевать признание на рынке.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что траты жителей РФ на покупки в Сети в I полугодии выросли на 43%.