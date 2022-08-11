Москва, , 15:52 — REGNUM В очень далекой перспективе резервная валюта стран БРИКС может составить конкуренцию доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С введением такой валюты может быть связано множество проблем, — сказал он. — Во-первых, согласование всех позиций разных стран БРИКС. Валюта на основе корзин национальных денежных единиц – разумная идея, но предстоит множество переговоров и согласований «веса» валют каждой страны в этой корзине, порядка использования и тому подобного. Во-вторых, проблемой будет правовой и экономический статус валюты. Если она будет номинальной на основе корзины национальных валют, то кто будет обеспечивать ликвидность? Как будет осуществляться конвертация? Эти вопросы пока не так легко проработать».

Кроме того, он отметил, что если идти по другому сценарию — введение фиатных денежных знаков с перспективой замены нацвалют (как в случае с евро), то возникает вопрос, готовы ли будут страны БРИКС, по сути, лишиться части экономического суверенитета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее создание новой международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС сочли нереалистичным.

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