Ярославль, , 15:52 — REGNUM В Ярославской области за второй квартал 2022 года на 8,4 миллиарда рублей сократился объем взятых кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

В апреле–июне в регионе было выдано кредитов на 21,6 миллиардов рублей, в первом квартале объем взятых кредитов составил 30 миллиардов. Как считают в ярославском отделении Банка России, «выдачи кредитов населению сократились из-за высоких ставок и более консервативного подхода банков к оценке заемщиков».

При этом во втором квартале заметно вырос объем банковских вкладов. Накопления ярославцев приросли на 5 миллиардов рублей и составили в общей сложности 266,3 миллиарда. Последняя сумма сопоставима с тремя бюджетами Ярославской области. Общая задолженность ярославцев по кредитам на начало июля составляла 157,8 миллиардов рублей.