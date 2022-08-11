Донецк, 11 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Петровский район Донецка, сообщили 11 августа в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 14:30 зафиксирована очередная атака из города Красногоровка западнее Донецка. По Петровскому району выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Донецк ВСУ сбросили ракеты с минами «Лепесток».