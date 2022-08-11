Рязань, 11 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Спор между охотниками и министерством природопользования Рязанской области будет урегулирован, заявили 11 августа в правительстве региона.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Ряд нарушений выявлен в ходе проверок в отношении Рязанского общества охотников и рыболовов. За ним закреплено 25 охотничьих хозяйств, или 60% от всех охотничьих угодий региона. И если не устранить нарушения, то соглашения могут быть расторгнуты, а земли общества перейдут в статус общедоступных.

Урегулировать споры в рабочем порядке поручено вице-губернатор Артёму Бранову. До выяснения всех обстоятельств никаких действий в отношении общества охотников и рыболовов проводится не будет.

По данным минприроды Рязанской области, в регионе насчитывается 38 охотпользователей, с которыми заключены соглашения на пользование объектами животного мира. Все организации регулярно проходят проверки.