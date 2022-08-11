Белград, 11 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» подписал контракт с российским полузащитником Егором Пруцевым. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба клуба.

Цитата из видео KOREOGRAFIJA NAVIJACA CRVENE ZVEZDA PROTIV KRASNODARA Флаг и герб России и Сербии на матче «Црвены Звезды» в Белграде

Отмечается, что соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на четыре года.

Пруцев с 2020 по 2022 был игроком «Сочи». В 2021 году он выступал за ивановский «Текстильщик», в 2022-м — за нижнекамский «Нефтехимик».