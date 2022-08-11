Москва, 11 августа 2022, 15:49 — REGNUM На российском рынке недвижимости сейчас наблюдается тренд на снижение стоимости жилья, однако это говорит не об отсутствии интереса к жилью, а скорее о проблемах с платежеспособным спросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
«Новостройки хорошо поддерживаются льготными ипотечными программами, которыми пользуются российские граждане. Позитивный эффект здесь не только для рынка недвижимости. Главное — удовлетворение долгосрочного запроса граждан на улучшение жилищных условий и реализацию мечты об отдельной квартире или своем доме, — сказал Цыганов. — Осенью 2022 года цены в некоторых наиболее популярных районах могут вырасти там, где спрос будет превышать предложение и вторичное жилье не компенсирует дефицит. Отрегулировать ситуацию можно на основе оперативного анализа рынка и выборочного применения льготной ипотеки там, где рынок и потребители нуждаются в поддержке. Такая ситуация может сложиться в части районов Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи, но здесь сработают ограничения на величину субсидированного ипотечного кредита».
По словам, аккуратнее нужно относиться к ситуации в небольших городках и поселках с превалированием бюджетников, где доходы вполне могут вырасти и прийти на рынок недвижимости.
«В этих местностях может не быть нужного объема предложения недвижимости, а новое многоэтажное строительство давно не ведется. В данном случае важна кредитная поддержка индивидуального жилищного строительства по программам, разработанным и внедренным ДОМ. РФ», — сказал Цыганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, долго ли в РФ будет стагнировать спрос на приобретение вторичного жилья.
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