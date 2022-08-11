Черкесск, 11 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Поисковики обнаружили в горах Карачаево-Черкесии останки 23 защитников перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы проводились с 27 июля по 6 августа на территории ущелий Марухского и Архызского перевалов в Зеленчукском районе членами организации «Поисковое движение России», сообщили 11 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Vk.com/mius_front Находки поисковиков

«Во время поисковых мероприятий сводными поисковыми отрядами в районе склона горы Красная Горка вблизи Марухского перевала были обнаружены и изъяты останки 23 бойцов Красной армии, погибших в период Великой Отечественной войны в сражениях против немецко-фашистских войск при битве за Кавказ и до сих пор числящихся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

В настоящее время останки обнаруженных воинов вместе с протоколами раскопок и фотографиями переданы следователям Зеленчукского межрайонного следственного отдела. Будут назначены необходимые судебные экспертизы, после чего останки красноармейцев будут переданы для торжественного захоронения.