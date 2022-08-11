Москва, 11 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Когда речь идет о повышении в РФ МРОТ в два раза, до 30 тысяч рублей, следует учитывать, по силам ли это российским работодателям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«У нас около 2 млн человек получают заработную плату на уровне МРОТ, ещё у определённой части работающих заработная плата привязана к уровню МРОТ. И если работодатель — государство, то оно гарантирует выполнение закона, а вот для коммерческого сектора это может быть очень сложно. У бизнеса, особенно малого и среднего, нет таких средств для повышения заработной платы», — сказал Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что серьезное повышение МРОТ может привести к ускорению инфляции в РФ.