Астана, 11 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Внедрение «налога на Google» в Казахстане за восемь месяцев текущего года принесло в бюджет республики 3 млрд тенге (около $6,2 млн). Об этом сообщил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву глава Управления цифровых активов при минфине Нуржан Куандыков, сообщает 11 августа пресс-служба главы государства.

pixabay.com Эмблема Google

«"Налог на Google» — это налог на добавленную стоимость, который платят иностранные компании. Ставка налога — 12%», — сказал Куандыков.

Он сообщил, что в Казахстане около 30 компаний, который продают интернет-контент. Глава управления подчеркнул, что казахстанские граждане этот налог не платят.

СтоитСтоит отметить, что «налог на Google» в Казахстане начал действовать с января 2022 года. В бюджете на текущий год запланировано получить доходы в размере 12,8 млрд тенге или около $26,8 млн. отметить, что «налог на Google» в Казахстане начал действовать с января 2022 года.