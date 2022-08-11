Донецк, 11 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Украинские войска сбросили противопехотные мины «Лепесток» на Кировский район Донецка. Об этом 11 августа сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Артиллерия ВСУ

В 14:30 сотрудники представительства зафиксировали атаку с позиций ВСУ в Карловке. По Кировскому району Донецка выпущено три ракеты из РСЗО «Ураган», оснащённые минами ПФМ-1 «Лепесток».

Данные мины малозаметны и представляют особую опасность для мирного населения и детей.