Москва, 11 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Повышение МРОТ до 30 тысяч рублей будет означать вброс большой массы денег в экономику, что может привести к росту цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Сложно однозначно ответить, насколько российская экономика готова к такому повышению МРОТ, — констатировала эксперт. — С одной стороны, вброс такой денежной массы в экономику будет стимулировать совокупный спрос, и это будет способствовать экономическому росту. Но, с другой стороны, есть инфляция, и в нашей экономике мы наблюдаем картину, когда даже небольшое повышение различных выплат способствует росту цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, надо ли в РФ повышать МРОТ и как это отразится на росте заработных плат, высказалась депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).