Джакарта, , 15:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии предполагает, что в саммите G20 примут участие большинство глав государств и правительств, приглашенных на саммит на Бали, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах сделал заявление в ответ на новость о том, что Зеленский приедет на саммит G20, если Путин также будет присутствовать на саммите.

«Оба президента приглашены президентом Индонезии в качестве председателя G20», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

«Мы не можем быть на сто процентов уверены в информации, которая сейчас появляется в средствах массовой информации относительно присутствия глав государств той или иной страны», — отметил Теуку Фаизашах.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Коломбо совместно с министерством иностранных дел Шри-Ланки провело вебинар в ознаменование 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Индонезией и Шри-Ланкой.

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